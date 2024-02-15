На Дніпропетровщині та Київщині пролунали вибухи
5 1242
Жителів Київщини попереджають про ракетну атаку, у регіоні працюють сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на моніторингові канали
У Київській області рано-вранці 15 лютого через російську ракетну атаку працюють сили та засоби протиповітряної оборони.
"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в заяві КОВА.
Згодом у Києві пролунали вибухи "Вибухи в місті. Працює ППО. Не покидайте укриттів!", - написав міський голова Віталій Кличко.
За даними ТГ-каналів, вибухи лунали у Дніпропетровській області.
6.22 - повторні потужні вибухи у Києві та Дніпрі.