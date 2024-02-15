Ексглава МЗС Литви Лінкявічюс - росіянам: Ви справді думаєте, що захищаєте Росію, на яку ніхто не нападає
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Колишній міністр закордонних справ та оборони Литви Лінас Лінкявічюс звернувся до росіян та закликав їх замислитися над тим, чи вони справді захищають Росію, на яку ніхто не нападає.
Як інформує Цензор.НЕТ, своє звернення російською мовою Лінкявічюс оприлюднив у соцмережі Х,
"Звернення до росіян. Сподіваюся, не риторичне. Ви справді думаєте, що захищаєте Росію, на яку ніхто не нападає і навіть чіпати не хоче, щоб не забруднитись? Скільки ще українців та ваших солдатів ви збираєтеся вбити, щоб задовольнити марнославність вашого фюрера?", - йдеться в дописі.