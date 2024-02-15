РФ співпрацює з Іраном та КНДР і купує 40-річні боєприпаси, - Україна в ОБСЄ

Попри заяви Москви про нібито спроможність її військово-промислового комплексу закривати усі потреби, Росія змушена купувати застарілі боєприпаси та ракети, частина з яких була вироблена понад 40 років тому

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу у столиці Австрії.

"На тлі міжнародних обмежень і відсутності підтримки своїх дій з боку цивілізованого світу Росія змушена вживати всіх доступних заходів для консолідації інших міжнародних ізгоїв та поглиблення військової співпраці з Іраном і Північною Кореєю. Сумнівними виглядають твердження російської сторони про те, що національний військово-промисловий комплекс повністю покриває всі її потреби. Наявна інформація свідчить про те, що РФ змушена закуповувати застарілі боєприпаси та ракети, частина з яких була вироблена понад 40 років тому", - сказала вона.

За словами Костенка, не менш показовою є нестача особового складу в російській армії. "В умовах дефіциту людей, яких готові відправитися як гарматне м'ясо на поле бою в Україні, Москва намагається вербувати іноземних найманців, а також мобілізувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України", - сказала дипломат.

Вона нагадала, що раніше МЗС Куби заявило про виявлення мережі відправки кубинських найманців для участі на боці Росії у війні проти України, а уряду Непалу виступив із заявою, в якій зажадав від Москви припинити використання своїх громадян у військових цілях і повернути тіла шести загиблих в Україні найманців.

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Крім того, Росія продовжує триваючу мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України, що є грубим порушенням норм і принципів міжнародного гуманітарного права. Костенко поінформувала, що з 2014 року лише в тимчасово окупованому Криму окупаційна адміністрація призвала на військову службу понад 44,5 тис. мешканців. Приблизно 5,5 тис. з них були призвані у 2023 році.

Поруч з цим, заступниця очільника місії України в ОБСЄ поінформувала про застосування Росією північнокорейських балістичних ракет КН-23 (також відомих як "Хвасон-11ГА") під час обстрілу України 7 лютого.

"Україна залишається відданою досягненню справедливості та відповідальності за всі незаконні дії Росії. Однак злочини, які Росія продовжує скоювати проти України, демонструють, що зупинити цю агресію силою права навряд чи вдасться. Російська риторика не залишає місця навіть для найменшого шансу на зміни. Навпаки, з наближенням так званих президентських виборів, які не мають нічого спільного з демократією, Кремлю необхідно продемонструвати хоч якісь успіхи на полі бою, щоб виправдати свою імперську політику в очах власного народу", - заявила Костенко.

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Вона додала, що на цьому тлі "немає іншого шляху, окрім як демонструвати єдність міжнародної спільноти та продовжувати боротися, щоб примусити агресора до миру".