Львів: є влучання по місту, постраждали дві людини. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"Попередньо, у кількох будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає", - йдеться в дописі.
Згодом Садовий повідомив, що за попередніми даними, на регіон летіло понад 10 ракет.
"ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури.
Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки", - йдеться в дописі.
Також через ворожу атаку автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін.
Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки постраждали дві людини: чоловік і жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці,