Новини

Львів: є влучання по місту, постраждали дві людини. ФОТО

27 74683
Окупанти вдарили по Львову, наслідки з’ясовуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Попередньо, у кількох будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає", - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Львові працює ППО, пролунали вибухи

Згодом Садовий повідомив, що за попередніми даними, на регіон летіло понад 10 ракет.

"ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури.

Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки", - йдеться в дописі.

Також через ворожу атаку автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін.

Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки постраждали дві людини: чоловік і жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці,

Обстріл Львова

Автор: Марина Макєєва

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    чисто нагадувалово - буба після 20го травня нелігітімний...
  • Николай 6be44be7
    Усе що долітає до Львова обов'язково кудись попадає. Львівська ППО існує лише в хворобливій уяві львівського дональда дака.
  • Деніс Войцеховський
    Надії на вибори немає. Руками д'Єрьмака тут вже адміністративно побудували міні-росію, погіршену її копію. Тому голосуй-не голосуй, все одно отримаєш... зєлю.
    Сходити можна, але толку буде в цьому - хіба що очищення совісті.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини