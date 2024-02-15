Львів: є влучання по місту, постраждали дві людини. ФОТО

Окупанти вдарили по Львову, наслідки з’ясовуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Попередньо, у кількох будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає", - йдеться в дописі.

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Згодом Садовий повідомив, що за попередніми даними, на регіон летіло понад 10 ракет.

"ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури.

Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки", - йдеться в дописі.

Також через ворожу атаку автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого. Трамвай їздить без змін.

Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки постраждали дві людини: чоловік і жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці,