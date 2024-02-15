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Ворог атакував Київ з різних напрямків, усі ворожі ракети були знищені

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київ
Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години, без жертв та руйнувань

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Черговий ракетний удар по Україні. Удар - комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків", - йдеться в повідомленні.

Зазнається, що силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. 

"За оперативною інформацією - в столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі", - додав Попко.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Gary Grant
    Палаючі кацапські сраки після знищення їх корита вимагали помсти. Але як завжди соснулі куйца.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Добре, що Зеленський на посаді сидить, а якби якийсь там дурачок… з КВНщиків..
    Україна, отримала поводиря, достойного… янетряпка і уже 40 +…
    Він, Ваш вирок…
  • SlavaGeroyam
    дякуйте Бога, що все так закінчилось...
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