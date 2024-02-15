Ворог атакував Київ з різних напрямків, усі ворожі ракети були знищені

Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години, без жертв та руйнувань

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Черговий ракетний удар по Україні. Удар - комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків", - йдеться в повідомленні.

Зазнається, що силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені.

"За оперативною інформацією - в столиці без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі", - додав Попко.

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