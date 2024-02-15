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Питання F-16 уже вирішене. Сподіваюсь, навесні вони вже будуть у небі, - Буданов

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f-16
На цьому засіданні "Рамштайну" вирішувались суто технічні питання, адже головне питання щодо винищувачів F-16 давно вирішене.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі каналу "Ми-Україна" повідомив начальник української військової розвідки Кирило Буданов.

"Тут були подробиці, але вони стосуються технічних питань: передачі, готовності інфраструктури, готовності дообслуговувати ці літаки, підготовки льотного та аеродромного складу... Зачекайте - вже швидко, вже фінальний етап іде... сподіваюсь, що саме весною їх і побачимо в небі", - розповів Буданов.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Мабуть, через це і Пороха не випустили за кордон, щоб F16 не привіз…
    Буданов, своїм «жалісним» листом до стефанчука, добряче вляпався в лайно КВНщика!! Як і гогошвіллі … та купою ухилянтів через кордон…
    Мабуть йому руки викручували, що таке намалював…
    Порядність і честь…
  • Виталий 6b40280c
    А чего "Буданга" не уточнил весной какого года они будут? Я смотрю он уже и до авиации добрался, прям специалист на все руки... Точнее язык.
  • Yurii Skoruk
    Госпаді...Суцільне "Шапіто".
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