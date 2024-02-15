Російська армія атакувала об’єкти цивільної інфраструктури на Дніпропетровщині
3 2009
Російські окупанти зранку атакували Дніпропетровщину ракетами, пізно ввечері обстріляли Нікопольщину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ранок на Дніпропетровщині почався з вибухів ‼️Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури.
Дякую за роботу силам ППО! Всю інформацію уточнюємо. Деталі – згодом", - йдеться в повідомленні.
Пізно ввечері російська армія спрямувала свою зброю на Нікопольщину. Двічі обстріляла район з важкої артилерії. Під ударом були Марганець та Мирівська громада.