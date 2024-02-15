Російська армія атакувала об’єкти цивільної інфраструктури на Дніпропетровщині

Російські окупанти зранку атакували Дніпропетровщину ракетами, пізно ввечері обстріляли Нікопольщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ранок на Дніпропетровщині почався з вибухів ‼️Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури.

Дякую за роботу силам ППО! Всю інформацію уточнюємо. Деталі – згодом", - йдеться в повідомленні.

Пізно ввечері російська армія спрямувала свою зброю на Нікопольщину. Двічі обстріляла район з важкої артилерії. Під ударом були Марганець та Мирівська громада.

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