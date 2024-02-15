Вранці ворог атакував Запоріжжя (оновлено). ФОТОрепортаж

Росіяни зранку 15 лютого атакували об’єкт інфраструктури Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. За попередніми даними, постраждали чотири людини.

Також наразі відомо, що ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення об'єкта торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі)", - йдеться в повідомленні.

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В ефірі телемарафону начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що до лікарів звернулися 6 людей, які постраждали внаслідок удару.









