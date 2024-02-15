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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 399 090 осіб (+950 за добу), 6421 танки, 9620 артсистем, 12090 бойових броньованих машин.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 399 090 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно становлять:

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  • особового складу ‒ близько 399 090 (+950) осіб,
  • танків ‒ 6 442 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 090 (+47) од,
  • артилерійських систем – 9 620 (+54) од,
  • РСЗВ – 984 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 671 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 404 (+33) од,
  • крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+1) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 691 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1 524 (+1).

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Втрати росіян за добу

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3644 день москальсько-української війни.
    140!! одиниць техніки, 1! кораблик та 950!! чумардосів.
    Арта 54!!!, броня 47!!, логістика 29!.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 1.
    Загальна кількість збитого лайна з неба перевалила за 10000!
    До ювілею про чумардосам залишилось меньше 1000.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 399 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
  • Qq Qqq f1a4586b
  • Микола Січень 72a7e4d0
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