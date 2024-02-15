Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 399 090 осіб (+950 за добу), 6421 танки, 9620 артсистем, 12090 бойових броньованих машин.
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 399 090 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 399 090 (+950) осіб,
- танків ‒ 6 442 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12 090 (+47) од,
- артилерійських систем – 9 620 (+54) од,
- РСЗВ – 984 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 671 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 404 (+33) од,
- крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
- кораблі /катери ‒ 25 (+1) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 691 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 1 524 (+1).