Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 399 090 осіб (+950 за добу), 6421 танки, 9620 артсистем, 12090 бойових броньованих машин.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 399 090 російських загарбників.

Автор: Ольга Лузан