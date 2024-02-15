Путін прокоментував перебіг війни в Україні: Шкодуємо, що не почали раніше
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо "Свобода", про це президент РФ заявив в інтерв'ю для телеканалу "Россия 1",
"Єдине, про що ми можемо шкодувати, - це про те, що не почали активних дій раніше", - заявив російський диктатор.
Так він прокоментував російським пропагандистам своє інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Президент країни-агресора видав, що "не отримав насолоди" від інтерв'ю.
Коментуючи підсумки бесіди і реакцію на неї глядачів, російський диктатор назвав Карлсона "небезпечною людиною", яка спеціально обрала таку тактику, щоб не почути під час розмови "гострі відповіді".
За словами Путіна, він готувався до зовсім інших запитань і збирався відповідати "гостро", що додало б інтерв'ю потрібної "специфіки", а в результаті він "повного задоволення не отримав".
Відповідаючи на репліку Зарубіна про нібито можливий арешт Карлсона в США, Путін заявив, що "це було б непогано", оскільки тоді "ліберально-демократична диктатура, яка яскраво представлена в сьогоднішньому правлячому класі Америки, показала б своє справжнє обличчя".