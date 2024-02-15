З КНДР до Росії прибули близько 300 робітників, - Yonhap News Agency
Про це з посиланням на старшого наукового співробітника Корейського інституту національного об’єднання Чо Хан Бума повідомляє Yonhap News Agency, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що 5 лютого в Росії помітили сотні північнокорейських робітників, які висаджувалися з поїзда на станції поблизу Владивостока.
Цих за їхнім вбранням ідентифікували як робітників, а не туристів, студентів або членів офіційних дипломатичних делегація.
За словами Чо Хан Бума, ці люди, схоже, входять до першої групи північнокорейських робітників, яких Пхеньян, імовірно, продовжить відправляти в Росію.
Якщо ця інформація підтвердиться, виявиться, що таким чином Росія порушує резолюції Ради Безпеки ООН, що забороняють відправляти робітників КНДР за кордон.
Відповідно до ухваленої в 2017 році резолюції РБ ООН 2397, всі держави-члени ООН були зобов’язані вислати північних корейців, які у них працюють, назад до КНДР.