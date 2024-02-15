З КНДР до Росії прибули близько 300 робітників, - Yonhap News Agency

З Північної Кореї до РФ на початку лютого потягом прибули близько 300 осіб, які, імовірно, є робітниками. Це порушення заборони Радбезу ООН.

Про це з посиланням на старшого наукового співробітника Корейського інституту національного об’єднання Чо Хан Бума повідомляє Yonhap News Agency, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що 5 лютого в Росії помітили сотні північнокорейських робітників, які висаджувалися з поїзда на станції поблизу Владивостока.

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Цих за їхнім вбранням ідентифікували як робітників, а не туристів, студентів або членів офіційних дипломатичних делегація.

За словами Чо Хан Бума, ці люди, схоже, входять до першої групи північнокорейських робітників, яких Пхеньян, імовірно, продовжить відправляти в Росію.

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Якщо ця інформація підтвердиться, виявиться, що таким чином Росія порушує резолюції Ради Безпеки ООН, що забороняють відправляти робітників КНДР за кордон.

Відповідно до ухваленої в 2017 році резолюції РБ ООН 2397, всі держави-члени ООН були зобов’язані вислати північних корейців, які у них працюють, назад до КНДР.