Польща знову підіймала бойову авіацію під час ранкової ракетної атаки РФ по Україні

У четвер, 15 лютого, Польща підіймала у небо авіацію на тлі масованої ракетної атаки РФ по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування збройних сил Польщі у соцмережі X.

"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана із завдаванням ракетних ударів по території України", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що командування розпочало всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно моніториться.

"Попереджаємо, що задіяна польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни", - додали у ЗС Польщі.

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