США та ЄС обговорюють нові санкції проти РФ, - Reuters

Під нові санкції США та ЄС проти РФ можуть потрапити сотні осіб та організацій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Новий, 13-й пакет санкції щодо Росії через військову агресію проти України, який нині обговорюють Сполучені Штати Америки та Європейський союз, може включати обмежувальні заходи стосовно майже двох сотень осіб та компаній", - йдеться в матеріалі.

Американський посадовець, що дав коментар на умовах анонімності, розповів, що Штати на цій зустрічі пообіцяли продовжувати контролювати виконання вже запроваджених санкцій і координувати нові дії з ЄС, Британією та Україною. Партнери обговорили вплив вже запроваджених обмежень проти Росії, зокрема на її ВПК, та виявлені проблеми.

Співрозмовник зазначив, що США включать у свої нові обмеження додаткові запобіжники від обходу санкцій. Посли 27 країн-членів ЄС у середу також провели зустріч щодо 13-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

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Співрозмовник з-поміж європейських посадовців розповів, що усі делегації підтримали пропозицію, крім однієї, яка попросила більше часу на ознайомлення – натякаючи, що це була Угорщина.

Колишній керівник Управління з контролю за іноземними активами США Джон Сміт прогнозує, що в американському пакеті будуть додаткові санкції проти близько 100 компаній і фізичних осіб.

Ще один анонімний співрозмовник у коментарі зазначив, що важливо, щоби санкції "пішли далі" і щоб союзники усували лазівки, через які Росія продовжує обходити обмеження, та активніше боролися з недотриманням "стелі цін" на російську нафту.