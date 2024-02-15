Рашисти атакували Київщину ракетами, влучань не зафіксовано: Через падіння уламків пошкоджено будинки

Вранці російські окупанти атакували Київську область ракетами. Влучань не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Вранці росіяни атакували область ракетами. Повітряна тривога тривала понад дві години. На Київщині працювали сили ППО. Завдяки роботі наших захисників влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, жертв та постраждалих немає.

"Оперативні групи продовжують працювати над виявленням наслідків ракетної атаки. Станом на 8:00 падіння уламків ворожих ракет зафіксовані в двох населених пунктах одного з районів області.



Вже є інформація про пошкодження 7 приватних будинків, декількох господарчих споруд та автомобіля. В будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, дахи", - додали в ОВА.

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