Знищено 13 російських ракет із 26, - Повітряні сили
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Сили протиповітряної оборони знищили 13 російських ракет із 26 запущених.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Повітряних сил.
"Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59", - йдеться в повідомленні.
Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька);
- 2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ – рф);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. – рф.);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. – рф).
Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:
- 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- 2 крилаті ракети "Калібр";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.