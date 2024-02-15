Росія створює умови для початку найближчим часом гібридної операції в Молдові, - ISW
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Аналітики зазначають, що інформаційні операції, які Кремль зараз проводить проти Молдови, дуже схожі на ті, які він використовував перед вторгненням в Україну в 2014 і 2022 роках.
Ці операції скеровані на виправдання можливих зусиль Росії з дестабілізації Молдови та запобігання її інтеграції в Захід.
Нещодавно додаткові звинувачення надав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. На думку аналітиків ISW, це свідчить, що Кремль організовує ширші зусилля в інформаційному просторі.
Раніше інші речниця МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що влада Молдови нібито намагається економічно "задушити" Придністров'я, перешкоджає дипломатичному вирішенню придністровського конфлікту і стикається з широким внутрішнім невдоволенням політикою молдовського уряду.
Також за питання Придністров’я нещодавно взявся пов’язаний із Кремлем російський військовий блогер. Він стверджує, що Молдова "мілітаризується" з метою "насильницької реінтеграції" Придністров'я до складу Молдови. До цього Росія, за словами блогера, повинна підготуватися.
Нагадаємо, нещодавно молдовська влада звинуватила російських миротворців у Придністров'ї у проведенні навчань і застосуванні зброї в молдовській зоні безпеки, що порушує протоколи Спільної контрольної комісії (СКК) ОБСЄ.