Росія створює умови для початку найближчим часом гібридної операції в Молдові, - ISW

Кремль готує інформаційні умови для того, щоб найближчим часом почати в Молдові гібридну операцію. Терміни її початку поки залишаються невизначеними.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначають, що інформаційні операції, які Кремль зараз проводить проти Молдови, дуже схожі на ті, які він використовував перед вторгненням в Україну в 2014 і 2022 роках.

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Ці операції скеровані на виправдання можливих зусиль Росії з дестабілізації Молдови та запобігання її інтеграції в Захід.

Нещодавно додаткові звинувачення надав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. На думку аналітиків ISW, це свідчить, що Кремль організовує ширші зусилля в інформаційному просторі.

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Раніше інші речниця МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що влада Молдови нібито намагається економічно "задушити" Придністров'я, перешкоджає дипломатичному вирішенню придністровського конфлікту і стикається з широким внутрішнім невдоволенням політикою молдовського уряду.

Також за питання Придністров’я нещодавно взявся пов’язаний із Кремлем російський військовий блогер. Він стверджує, що Молдова "мілітаризується" з метою "насильницької реінтеграції" Придністров'я до складу Молдови. До цього Росія, за словами блогера, повинна підготуватися.

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Нагадаємо, нещодавно молдовська влада звинуватила російських миротворців у Придністров'ї у проведенні навчань і застосуванні зброї в молдовській зоні безпеки, що порушує протоколи Спільної контрольної комісії (СКК) ОБСЄ.