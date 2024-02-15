НАТО створить центр оборонної підготовки, аналізу та освіти для українських військових, - ЗМІ

Північноатлантичний Альянс планує відкрити центр оборонної підготовки, аналізу та освіти для українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.

Як зазначається, новий проєкт, який доповнить навчальну місію ЄС та наявні програми союзників, таких як Іспанія, покликаний допомогти Києву не тільки у військовому вишколі її військовослужбовців, а й навчити їх стратегії та управлінню оборонною адміністрацією.

Мета центру - підвищити рівень підтримки країни, яка два роки тому була захоплена Росією, і допомогти привести її сили у відповідність до стандартів Альянсу, до якого вона прагне одного разу вступити.

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Досі в НАТО уникали кроків, які могли б бути витлумачені Росією як загроза. З цієї причини саме члени Альянсу надавали Україні військову техніку та навчання, як на двосторонній основі, так і в групах. Новий центр є зміною філософії в цьому відношенні та новим елементом у нових відносинах між НАТО і Києвом.

31 країна-союзник по НАТО наразі обговорює, як буде фінансуватися новий центр, зокрема, чи буде він фінансуватися із загальних рахунків НАТО, чи з бюджетного фонду, і які інструктори працюватимуть в ньому; це можуть бути інструктори, розміщені на новій базі, або персонал, направлений країнами-членами НАТО на коротший термін, зазначають дипломатичні джерела видання, знайомі з перебігом внутрішніх переговорів.

Міністри оборони НАТО незабаром остаточно узгодять деталі проєкту, який, як очікується, отримає остаточне схвалення на саміті у Вашингтоні в липні.

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