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У разі перемоги на президентських виборах Трамп хоче примусити Україну до переговорів із РФ, - Bloomberg

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Експрезидент США Дональд Трамп в разі перемоги на виборах цього року планує примусити Україну та Росію почати перемовини щодо закінчення війни

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Радники Трампа також обговорювали можливість посадити президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна за стіл переговорів на початку можливого другого терміну", - йдеться у повідомленні.

Один із радників Трампа сказав, що обіцянка припинити військову допомогу США може допомогти Україні сісти за стіл переговорів. Натомість загроза збільшення допомоги США може спонукати до цього Росію.

Радники Трампа зокрема Ларрі Кудлоу та Роберт О’Браєн, також публічно наполягали на посиленні санкцій проти Центрального банку Росії, щоб вплинути на Путіна.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    рижий меланію свою не взмозі заставити дати йому а тут Україну він нагнути захоче
  • krot_lub
    Я взагалі думав що це сон коли дізнався хто переміг на виборах в 19 році, жарт чи що.
  • Ex perd
    Так ще Шевченко писав - "Неначе люди подуріли...". Про 2019 слово неначе зайве.
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