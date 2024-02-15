Путін: Байден для Росії - кращий, ніж Трамп. Він більш передбачуваний (доповнено)

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Джо Байден на посаді президента США для Росії кращий, аніж Дональд Трамп.

Про це він сказав в інтерв’ю російській державній телерадіокомпанії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

На питання, хто для Росії кращий - Байден чи Трамп - Путін відповів так: "Байден. Він людина більш досвідчена, він прогнозований, він політик старої формації. Але ми будемо працювати з будь-яким лідером США, якому висловить довіру американський народ".

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Також у Путіна запитали, як він ставиться до повідомлень про стан здоров'я Байдена.

"Послухайте, я зустрічався з Байденом у Швейцарії, це було три роки тому. Уже й тоді говорили, що він недієздатний. Нічого подібного я не побачив. Ну так, він підглядав у свій папірець, я підглядав у свій. Нічого такого. А те, що він десь, виходячи з вертольота, ударився головою, ну... Хто у нас де-небудь не вдарявся головою - нехай перший кине в нього камінь", - відповів Путін.

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Російський президент додав, що, на його думку, сьогоднішня позиція адміністрації США "надзвичайно шкідлива і помилкова". "І я свого часу президенту Байдену про це говорив", - підсумував Путін.

ДОПОВНЕНО. Дональд Трамп назвав ці слова Путіна "компліментом", повідомляє Newsweek.

"Президент Росії Путін щойно зробив мені великий комплімент. Він щойно сказав, що волів би бачити президентом Джо Байдена, а не Трампа. Ось це комплімент. Багато людей сказали: "О, Боже, це дуже погано". Ні, ні, це добре", - сказав він на мітингу в Південній Кароліні.