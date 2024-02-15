Обстріл Великого Бурлука: Кількість жертв зросла до 5 осіб (оновлено)
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Внаслідок російського обстрілу смт. Великий Бурлук на Харківщини відомо про 5 загиблих та 5 поранених. Пошуково-рятувальна операція триває.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.
Так, з-під завалів дістали тіло 54-річної жінки.
"Кількість загиблих збільшилась до чотирьох: двоє жінок та двоє чоловіків. Поранено пʼять людей", - йдеться в повідомленні.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Станом на 11:40, за даними прокуратури, кількість жертв зросла до 5 осіб: Троє жінок та двоє чоловіків.