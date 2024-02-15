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3 ОШБр про "Авдіївське пекло": Ситуація в місті надзвичайно критична

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донеччина,авдіївка
Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що її терміново передислокували для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Про це повідомили у пресслужбі бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в місті на момент заведення бригади - надзвичайно критична", - зазначили в бригаді.

Там розповіли, що окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на цьому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.

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"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", - заявив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

Бійці ОШБр завдали під Авдіївкою критичного ураження двом бригадам збройних сил РФ.

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"Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби", - зазначили в бригаді.

Бої в Авдіївці 15 лютого

Раніше про те, що 3 ОШБр перевели під Авдіївку, повідомляли ЗМІ.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • швеллер
    Це ми в курсі. А чи є укріплені позиці на захід від Авдіївки?
  • Frol Fedoroff
    Критична через те, що існуючя влада в Україні не спроможня надати а ні приклад патріотизма, а ні об'єднати суспільство. Чвари, свавілля, переслідування опозиції все це завдає шкоди більш ніж рашисти
  • Gary Grant
    Неначасі.
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