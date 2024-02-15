3 ОШБр про "Авдіївське пекло": Ситуація в місті надзвичайно критична
Про це повідомили у пресслужбі бригади, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація в місті на момент заведення бригади - надзвичайно критична", - зазначили в бригаді.
Там розповіли, що окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на цьому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.
"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", - заявив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.
Бійці ОШБр завдали під Авдіївкою критичного ураження двом бригадам збройних сил РФ.
"Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби", - зазначили в бригаді.
Раніше про те, що 3 ОШБр перевели під Авдіївку, повідомляли ЗМІ.