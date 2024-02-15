3 ОШБр про "Авдіївське пекло": Ситуація в місті надзвичайно критична

Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що її терміново передислокували для посилення українських військ у районі Авдіївки.

Про це повідомили у пресслужбі бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в місті на момент заведення бригади - надзвичайно критична", - зазначили в бригаді.

Там розповіли, що окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на цьому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.

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"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", - заявив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

Бійці ОШБр завдали під Авдіївкою критичного ураження двом бригадам збройних сил РФ.

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"Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби", - зазначили в бригаді.

Раніше про те, що 3 ОШБр перевели під Авдіївку, повідомляли ЗМІ.