На Прикарпатті ППО збила російську ракету, через падіння уламків горіли покрівлі господарчих споруд. ФОТО

В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Під час ранкової тривоги наші захисники неба збили ворожу ціль на території області. Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загорання покрівель господарських будівель. Завдяки оперативній роботі наших рятувальників пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що обійшлося без жертв та значних руйнувань.

У ДСНС Івано-Франківської області повідомили, що уламки ворожої ракети впали на Рогатинщині, внаслідок чого виникла пожежа крівлі та грубих кормів в господарській будівлі на площі 10 м кв.

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