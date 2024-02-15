НАТО має захищати навіть тих членів Альянсу, які мало витрачають на оборону, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Альянс не повинен виокремлювати ті країни, які не досягли цільового показника у 2% витрат на оборону, попри заклик колишнього президента США Дональда Трампа.

Про це він заявив перед початком зустрічі з міністрами оборони НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Генсек НАТО прокоментував заяви експрезидента та кандидата у президенти США Дональда Трампа про те, що парасолька НАТО має поширюватися лише на ті держави, що витрачають на оборону від 2% ВВП. За його словами, Вашингтонський договір НАТО не передбачає такого розподілу.

"Стаття 5, зобов’язання про те, що напад на одного із союзників є нападом на всіх – це серце Альянсу. І це зобов’язання стосується всіх держав-союзників", - наголосив Столтенберг.

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Він нагадав, що всі європейські країни вже взяли на себе зобов'язання збільшити витрати на оборону, а у 2024 році кількість країн, які досягнуть цього показника, збільшиться до рекордного рівня.

Столтенберг також зазначив, що не бачить небезпеки зростання поділу між Європою і США через це.

"Ми вітаємо те, що європейські союзники інвестують більше. Це те, над чим ми працювали довгий час. Це не означає якогось поділу між Європою й Америкою, - додав генсек НАТО.

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