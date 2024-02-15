Росія змушує НАТО наростити військові витрати, - міністр оборони Естонії Певкур
Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, Росія продовжує нарощувати військові витрати.
"Росія зараз по суті у статі воєнної економіки, я їхні воєнні витрати сягають 30% від державного бюджету. І це означає, що ми в НАТО маємо на це реагувати", – пояснив міністр.
На його думку, Альянс спільно має суттєво посилити оборонні витрати, перекриваючи зростання воєнного бюджету Росії, а також повинен передати більше людських ресурсів до спільних сил високої готовності.
"Потрібно передавати більше сил у розпорядження командувача сил НАТО в Європі, щоби стримувати Росію", - додав міністр
Естонський міністр, зокрема, повідомив, що його держава також змушена буде інвестувати значні ресурси у озброєння. "Естонія буде отримувати рівень мінімум 3% у найближчі роки", – заявив Ханно Певкур.