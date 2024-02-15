Росія змушує НАТО наростити військові витрати, - міністр оборони Естонії Певкур

НАТО має суттєво посилити оборонні витрати, перекриваючи зростання воєнного бюджету Росії.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, Росія продовжує нарощувати військові витрати.

"Росія зараз по суті у статі воєнної економіки, я їхні воєнні витрати сягають 30% від державного бюджету. І це означає, що ми в НАТО маємо на це реагувати", – пояснив міністр.

На його думку, Альянс спільно має суттєво посилити оборонні витрати, перекриваючи зростання воєнного бюджету Росії, а також повинен передати більше людських ресурсів до спільних сил високої готовності.

"Потрібно передавати більше сил у розпорядження командувача сил НАТО в Європі, щоби стримувати Росію", - додав міністр

Естонський міністр, зокрема, повідомив, що його держава також змушена буде інвестувати значні ресурси у озброєння. "Естонія буде отримувати рівень мінімум 3% у найближчі роки", – заявив Ханно Певкур.

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