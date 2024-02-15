Угорщина блокує 13-й пакет санкцій проти Росії, – Financial Times

Угорщина не підтримала 13-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, бо в ньому пропонуються обмеження проти компаній з Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times з посиланням на неназваних європейських чиновників.

На зустрічі послів у середу Угорщина єдина з 27 країн Євросоюзу проголосувала проти нового пакета. Як сказав один зі співрозмовників видання, "угорці не погодилися через китайські компанії".

Інший чиновник висловився більш дипломатично, сказавши, що посол Угорщини "попросив трохи більше часу, щоб проаналізувати зміст пропозицій".

На розгляд послів винесли пропозицію розширити санкції, додавши у список майже 200 нових імен і назв. Серед них мали бути три компанії з Китаю та одна з Індії. У разі схвалення це буде перший випадок, коли бізнес з материкового Китаю та Індії потрапить під санкції Євросоюзу.

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Новий санкційний пакет продовжать обговорювати наступного тижня. Його спробують погодити до наступної середи, щоб вкластися до 24 лютого – другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На цій же зустрічі посли ухвалили процедурне рішення, необхідне для запуску нової фінансової програми для України Ukraine Facility. Її ще має схвалити Європейський парламент, і тоді з березня в Україну почнуть надходити нові транші.