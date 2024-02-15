Уранці Росія використала складну тактику й траєкторію руху ракет для обстрілу України, - ОК "Південь"

Російські загарбники для обстрілу України 15 лютого застосували складну тактику та траєкторію руху ракет. Ворог використовував територію тимчасового окупованих територій, щоб максимально обійти системи протиповітряної оборони.

Про це в етері Еспресо розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

На запитання щодо того, чи змінилася тактика атак ворога, оскільки раніше перед пусками ракет Росія часто запускала декілька хвиль "Шахедів", Гуменюк відповіла: "Сценарій не новий, просто ми тяжіємо до якихось зачіпок і намагаємося чисто психологічно переконати себе, що контролюємо ситуацію. Насправді ворог може завдавати ракетних ударів без домішування туди дронів. Така тактика не нова, вона просто використовується ворогом з певною послідовністю чергувань для того, щоб трошки розвіяти налаштування систем протиповітряної оборони".

За її словами, росіяни готувалися до цього ракетного удару досить довго, фактично з останньої атаки 7 лютого.

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"Ми бачили сьогодні й складну тактику заходів з різних напрямків і змішане використання різних видів озброєння за походженням, місцем базування, старту, й складні траєкторії руху ракети. Ворог досить часто тяжіє до того, щоб ракети, якщо вони не спрямовані безпосередньо на прибережні регіони, все ж таки спрямовували максимально з тимчасово окупованих територій, бо розуміють, що навіть протягом маршруту прямування за ними йде полювання, працює протиповітряна оборона в різних регіонах.

Саме для того вони намагаються використовувати територію тимчасового окупованих України й максимально обійти наші системи", - пояснила речниця ОК "Південь".

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Ракетна атака по Україні 15 лютого

Зранку 15 лютого в Україні була оголошена повітряна тривога.

Окупанти атакували ракетами, зокрема з літаків Ту-95МС. Є влучання в центрі та на заході країни.

Сили протиповітряної оборони знищили 13 російських ракет із 26 запущених.