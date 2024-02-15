Трамп заявив, що зробить для України більше за Байдена

Колишній президент США Дональд Трамп, який хоче знов обійняти цю посаду, обіцяє зробити для України більше за теперішнього очільника Білого дому Джо Байдена.

Про це Трамп заявив на передвиборчому заході в Північному Чарльстоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The New York Times.

Трамп сказав, що в разі президентства Байдена російський лідер Володимир Путін нібито "отримає все, що захоче, включно з Україною".

"Це подарунок. У нього є дар", - додав Трамп.

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Трамп стверджує, що Байден нібито "збирається віддати" Україну Путіну.

New York Times нагадує, що протягом останніх кількох місяців Байден закликав світових лідерів і Конгрес США надати Україні більше військової допомоги. Трамп же, навпаки, підривав всі ці зусилля.

Тепер, як зазначає видання, Трамп намагається змінити сценарій, обіцяючи зробити для України більше, ніж Байден.

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Раніше Трамп неодноразово добре відгукувався про Путіна. Він також обіцяв зупинити війну між Росією та Україною протягом 24 годин.