Новини

Блокування допомоги Україні з боку США вже впливає на поле бою, - Столтенберг

2 06117
столтенберг
Блокування допомоги Україні від Сполучених Штатів вже впливає на ситуацію на полі бою.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Vif.

"Блокування США допомоги Україні вже має вплив на полі бою", - наголосив він.

"Ми вже бачимо наслідки того, що Сполучені Штати не змогли ухвалити рішення", - додав генсек Альянсу, відповідаючи на запитання щодо нестачі боєприпасів для ЗСУ, після прибуття до штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Республіканці у Конгресі своїми діями проти допомоги Україні стають на бік Путіна, - Білий дім

Автор: Валерiя Сушкова

Топ коментарі

  • Амандрапапупа
    А як вливає корупція української так званої влади на поле бою, коли розікрали кошти на побудову оборонних укріплень в Запоріжськії обл.

    Жах! Пішли проти РІШЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО. Гроші на лінію оборони Запоріжжя ЗНИКЛИ. Розкрили брудну схему
    https://youtu.be/aKpoDIWBM5A?si=Db9W-XynvhmWo8zB
  • Чайка Київ
    Генерал Омельченко: Залужного звільнено незаконно! Країна впадає в беззаконня!
    https://www.youtube.com/watch?v=BXYXwBFTVEU
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    столтенберг, класно бути директором нато, коли нема війни. офіс зарплатня, фуршети, командировки...
    а коли настав час виконувати свої оборонні функції, все посипалося.

    оберуть трампа, сша ні копійчини не дасть дармоїдам з європи! а це прямий шлях до окупації балтії, та вторгнення в польшу.

    цікаво, куди побіжуть європейці? в латинську америку?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини