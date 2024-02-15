Блокування допомоги Україні з боку США вже впливає на поле бою, - Столтенберг

Блокування допомоги Україні від Сполучених Штатів вже впливає на ситуацію на полі бою.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Vif.

"Блокування США допомоги Україні вже має вплив на полі бою", - наголосив він.

"Ми вже бачимо наслідки того, що Сполучені Штати не змогли ухвалити рішення", - додав генсек Альянсу, відповідаючи на запитання щодо нестачі боєприпасів для ЗСУ, після прибуття до штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

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