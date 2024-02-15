Столтенберг про знищення "Цезаря Кунікова": Це демонструє компетенцію ЗСУ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив професіоналізм українських військових в ураженні чергового корабля ЧФ РФ.

Про це він сказав сьогодні у Брюсселі перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні я буду головувати на зустрічі Ради НАТО-Україна. Ми обговоримо, як надавати Україні стабільну допомогу. Ми бачимо, що наша підтримка дозволяє досягати змін на полі бою кожного дня. Вчора українці змогли завдати успішний удар по російському військовому кораблю. Це демонструє навички та компетенцію українських Збройних сил, зокрема, у завданні ударів глибоко за російськими лініями (оборони)", - сказав Столтенберг.

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Він зауважив, що для продовження стабільного постачання в Україну зброї, військового обладнання та боєприпасів, які необхідні її захисникам, союзникам по Альянсу необхідно наростити оборонне виробництво.

"Союзники по НАТО впродовж минулих місяців, з моменту ухвалення Плану оборонних інвестицій, погодили та підписали контракти на 10 мільярдів євро для більших замовлень від різних частин трансатлантичної оборонної промисловості", - додав генеральний секретар НАТО.

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Сьогодні в Брюсселі проходить зустріч міністрів оборони країн Альянсу, в рамках якого відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Очікується, що міністр оборони України Рустєм Умеров візьме участь у цьому заході в режимі телеконференції.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, зранку 14 лютого у Чорному морі було атаковано російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Згодом у ГУР зазначили, що 14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - йдеться у повідомленні.

У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому.

Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.