Норвегія навчатиме українських морпіхів проводити операції з малими катерами

Норвегія з весни почне навчальний курс для українських морських піхотинців з проведення операцій з малими човнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NRK.

Морські піхотинці будуть тренуватися діяти у прибережній зоні та на переправах річок, з адаптацією до умов, в яких їм доведеться працювати в Україні.

Навчання є першим кроком у роботі морської коаліції, яку Норвегія веде разом з Великою Британією.

"Ми повинні робити свій внесок там, де ми можемо змінити ситуацію. Тут Норвегія може надати досвід, який має попит у всьому світі. Норвегія розвинула добрі стосунки з українськими морськими піхотинцями завдяки навчанню в Норвегії, тепер ми розвиваємо цю співпрацю і встановлюємо спеціальну схему навчання", - заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

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Спочатку навчання триватиме приблизно рік і розпочнеться в Нідерландах.

"Ми повинні допомогти Україні в її зусиллях зберегти торговельні шляхи в Чорному морі відкритими. Мета – зміцнення військово-морської оборони України та підвищення здатності України діяти вздовж власного узбережжя", - каже міністр оборони.

Також повідомляється, що Норвегія передасть Україні такі човни зі спорядженням.