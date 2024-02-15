Голова МЗС Китаю Ван Ї візьме участь в Мюнхенській конференції з безпеки
Про це повідомили в МЗС Китаю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Міністр закордонних справ Ван Ї візьме участь у конференції, щоб детально розповісти про пропозиції Китаю з побудови спільноти зі спільним майбутнім для всього людства, а також захисту рівноправного і впорядкованого багатополярного світу", - йдеться в повідомленні.
Перебуваючи в Європі, Ван також здійснить візити до Іспанії та Франції, з якими Китай цього року відзначає відповідно 50-ту й 60-ту річниці встановлення дипвідносин.
Про наміри головного дипломата Китаю обговорювати російсько-українську війну в повідомленні не згадується, проте це питання, вочевидь, буде одним із головних, оскільки лідери ЄС і більшості його країн-учасниць неодноразово заявляли, що відносини Китаю з Європою залежать від позиції Пекіну стосовно російської агресії проти України.