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Голова МЗС Китаю Ван Ї візьме участь в Мюнхенській конференції з безпеки

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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї візьме участь у 60-тій Мюнхенській конференції з безпеки (16-18 лютого) та розповість про пропозиції Китаю стосовно захисту рівноправного і багатополярного світу.

Про це повідомили в МЗС Китаю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Міністр закордонних справ Ван Ї візьме участь у конференції, щоб детально розповісти про пропозиції Китаю з побудови спільноти зі спільним майбутнім для всього людства, а також захисту рівноправного і впорядкованого багатополярного світу", - йдеться в повідомленні.

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Перебуваючи в Європі, Ван також здійснить візити до Іспанії та Франції, з якими Китай цього року відзначає відповідно 50-ту й 60-ту річниці встановлення дипвідносин.

Про наміри головного дипломата Китаю обговорювати російсько-українську війну в повідомленні не згадується, проте це питання, вочевидь, буде одним із головних, оскільки лідери ЄС і більшості його країн-учасниць неодноразово заявляли, що відносини Китаю з Європою залежать від позиції Пекіну стосовно російської агресії проти України.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Pavel Bortsevych
    Опять этот комуняцкий п..ор будет рассказывать, что война - это мир и спасать обосравшегося "историка"
  • володимир омельянов
    Всі чекають від Китаю одного, що б він засудив агресію росії проти України і що б закликав путіна вивести війська з території України , ту роль яку грає Китай зараз це підігрування злочинцю путіну.
  • Dmitry MG
    Ван И или И Ван ? 😁
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