Австралія виділила понад $32 мільйони на підтримку оборони України

Уряд Австралії виділив фінансову допомогу на зміцнення обороноздатності нашої держави через Міжнародний фонд для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на уряд Австралії та президента України Володимира Зеленського у соцмережі X.

Як зазначила пресслужба австралійського уряду, напередодні другої річниці вторгнення Росії країна надасть грант у розмірі 50 млн австралійських доларів (понад 32 млн доларів США) Міжнародному фонду для України. Кошти спрямують на закупівлю пріоритетних військових засобів.

Міжнародний фонд для України адмініструється Міністерством оборони Британії. Внески партнерів використовують на закупівлю військового обладнання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не отримає австралійські гелікоптери Taipan через запізнілий запит, - міністр оборонної промисловості Австралії Конрой

У пресслужбі наголосили, що продовжать тренувати українських військових у рамках програми, яка проходить у Британії. Також уряд Австралії надав літак E-7A Wedgetail Німеччині для захисту важливих логістичних шляхів.

Уряд додав, що з початку повномасштабної війни надав до 960 млн доларів допомоги, з яких 780 млн спрямували на допомогу Збройним силам України.

"Австралія залишається непохитною в підтримці України в її захисті від незаконного та аморального вторгнення Росії. Ми стоїмо з Україною та підтримуємо її мужній народ, а також захищаємо фундаментальний принцип - право кожної суверенної нації бути захищеною у власних кордонах і визначати своє майбутнє", - наголосив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі.

Читайте також: Україна отримає перший транш фінансової підтримки ЄС на €50 млрд на початку березня, - єврокомісар Варгеї

Реакція України

"Вдячний Австралії та її прем'єр-міністру Ентоні Албанізі за внесок розміром $32,4 млн на зміцнення обороноздатності України через Міжнародний фонд для України, який адмініструється міністерством оборони Великої Британії. Австралія демонструє відданість захисту свободи, життя та міжнародного порядку, саме таку, яку мають демонструвати всі вільні нації на всіх континентах.

Наші країни географічно віддалені, але спільні цінності демократії, прав людини й верховенства права звʼязують нас. Ми ніколи не забудемо Австралію та її підтримку", - прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США, Велика Британія та Європа мають допомогти Україні заради глобальної безпеки, - Кемерон