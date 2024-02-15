Зеленський 16 і 17 лютого відвідає Німеччину та Францію

Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину і Францію 16 і 17 лютого. Зокрема, він проведе переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом та президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"16 лютого президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Зокрема, заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

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