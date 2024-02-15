Велика Британія поставить Україні тисячі БПЛА, - міністр оборони Шеппс

Велика Британія поставить Україні тисячі безпілотників в рамках свого пакета на 200 млн фунтів

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Разом (Велика Британія та Латвія) дадуть Україні можливості, необхідні для захисту та перемоги у цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає поразки у своїх незаконних і варварських амбіціях", - сказав він.

Раніше президент Зеленський заявив про розширення коаліції дронів.

"До Великої Британії, Латвії та Швеції приєдналися Нідерланди, Німеччина, Естонія. Фундамент коаліції – сильний, коаліція вже працює", - зазначив глава держави.

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