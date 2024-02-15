У Херсоні спростували фейк про те, що залишені помешкання нібито заберуть у комунальну власність

Міська влада Херсону спростовує фейк про те, що покинуті помешкання забиратимуть у комунальну власність.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

Це питання мешканці міста порушили на зустрічі представників МВА і квартальних районів Херсона та старостатів.

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"І знову довелося спростовувати фейк, що влада буде кинуті помешкання забирати у комунальну власність. МВА не збирає списків по таких приміщеннях, тому це не правда і не зрозуміло, з якою метою поширюють цю інформацію", - написав Мрочко у телеграмі.

Він наголосив, що Херсонська міська військова адміністрація діє винятково в межах своїх повноважень і у правовому полі.

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