У Херсоні спростували фейк про те, що залишені помешкання нібито заберуть у комунальну власність
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Міська влада Херсону спростовує фейк про те, що покинуті помешкання забиратимуть у комунальну власність.
Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
Це питання мешканці міста порушили на зустрічі представників МВА і квартальних районів Херсона та старостатів.
"І знову довелося спростовувати фейк, що влада буде кинуті помешкання забирати у комунальну власність. МВА не збирає списків по таких приміщеннях, тому це не правда і не зрозуміло, з якою метою поширюють цю інформацію", - написав Мрочко у телеграмі.
Він наголосив, що Херсонська міська військова адміністрація діє винятково в межах своїх повноважень і у правовому полі.