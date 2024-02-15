Постачання в Авдіївку ускладнено, ЗСУ застосували запасну логістичну артерію, - ОСУВ "Таврія". ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Що стосується Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то ключове повідомлення щодо цього постачання в Авдіївку та евакуація з міста ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно", - зазначив він.
Окупанти намагаються пройти західніше Авдіївського коксохіму, але там зустрічають гідний опір з боку українських воїнів.
Ситуація на Таврійському напрямку
За словами Лиховія, на Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою.
"Від 18:00 14 лютого до 6:00 15 лютого росіяни втратили особового складу 208 осіб, з них безповоротні втрати РФ з Авдіївського напрямку до решти напрямків ОСУВ "Хортиця" становлять 20:1", - сказав він.
Загалом за минулу добу на Таврійському напрямку окупанти завдали 43 авіаційних ударів, провели 64 бойових зіткнення та здійснили 1080 артобстрілів.
"Левова частка кожної з цих цифр це саме Авдіївський напрямок", - наголосив речник ОСУВ "Таврія".
Загальні втрати ворога в живій силі за минулу добу на Таврійському напрямку становлять 526 військових.
Крім того, знищено 55 одиниць російської техніки, зокрема три танки 25 ББМ, 30 артсистем, один засіб ППО та 5 об’єктів противника – два пункти управління БПЛА та три місця зосередження особового складу.