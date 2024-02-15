"Не повинно бути сумніву, що ми міцно та згуртовано стоїмо на боці України", - Пісторіус

НАТО має взяти на себе відповідальність і допомагати Україні, чим може.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не повинно бути сумніву, що ми міцно та згуртовано стоїмо на боці України. Це не лише битва України проти російського агресора, це битва за міжнародний порядок, який базується на правилах, за безпеку кожної країни проти можливого імперіалістичного нападу. Ми всі маємо взяти на себе відповідальність і допомагати, чим можемо...Ми маємо підкреслити нашу готовність підтримати Україну", - сказав він перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО.

Пісторіус висловив сподівання, що США зрештою остаточно схвалять виділення Україні понад 60 млрд доларів допомоги, про що говоритиме, зокрема, з американськими законодавцями з обох партій і палат Конгресу на полях конференції в Мюнхені, яка розпочинається у п’ятницю.

Щодо боєприпасів, яких Україна дуже потребує зараз, міністр запевнив, що скорочуються ланцюги постачання, а процес виробництва прискорюється, але він забирає стільки часу, скільки потребує.

"Ми робимо все, що можемо", - додав Пісторіус.

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