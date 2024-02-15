Ми маємо підтримати Україну й зупинити Росію, яка загрожує іншим країнам, - міністр фінансів США Єллен

Для Сполучених Штатів "критично важливо" виконати свої обіцянки щодо підтримки України.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для нас є критичним пріоритетом виконати обіцянки, дані нашим союзникам і Україні щодо надання підтримки. Якщо ми не підтримаємо Україну, то Путін продовжуватиме погрожувати іншим країнам. Це підбадьорить інших зі злими намірами робити те ж саме", - сказала Єллен.

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Очільниця Мінфіну повідомила, що Сполучені Штати та їхні союзники вивчають потенційні ризики арешту заморожених російських активів, щоб підтримати Україну.

Відповідаючи на запитання, чи може таке рішення бути ухвалене до 24 лютого, Єллен зауважила: "Ми працюємо дуже наполегливо, але я не даватиму жодних обіцянок стосовно термінів".

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Вона також розкритикувала коментар колишнього президента Дональда Трампа, який поставив під сумнів готовність США підтримати членів НАТО, якщо вони зазнають нападу.

"Я вважаю ці слова вкрай безвідповідальними", - сказала Єллен, додавши, що розмовляла з іноземними високопосадовцями, і вони розуміють, що президент Джо Байден і двопартійна група законодавців продовжують підтримувати НАТО і Україну.

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Єллен закликала членів Палати представників США, очолюваної республіканцями, схвалити ухвалений Сенатом пакет військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,34 мільярда доларів.