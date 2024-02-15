Українські воїни утримують плацдарм у Кринках, хоч ситуація і складна, - ОК "Південь"
Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ситуація залишається досить складною, тому що дійсно утримувати плацдарм в умовах постійних штурмів дуже важко. Але наші підрозділи з цим справляються", - сказала Гуменюк.
Вона зазначила, що за минулу добу там спостерігалася деяка підвищена активність ворога порівняно з попередніми днями. "7 штурмів ворог спробував здійснити, але всі вони були безуспішними. Техніку продовжують економити, тому більше ворог втрачає особового складу", - розповіла Гуменюк.
За її словами, за минулу добу у зоні відповідальності ОК "Південь" відмінусовано 68 окупантів, 7 одиниць крупнокаліберної артилерії і 7 одиниць автобронетанкової техніки. "Тобто це результат і контрбатарейної боротьби, і цих самих штурмів росіян, в яких беруть участь 10-15 людей і потім повертаються з втратами до 70%", - підкреслила вона.
Як повідомлялося раніше, Сили оборони продовжують розширювати плацдарм на лівобережжі Дніпра. Українські захисники утримують зайняті позиції, поступово та методично проводять заходи з укріплення та розширення плацдарму. Водночас окупанти здійснюють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.