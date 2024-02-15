Сьогодні до повітряних тривог має бути особлива увага, ворог може влаштовувати провокації, - Ігнат

У Повітряних силах попередили громадян про важливість сьогодні уважно ставитися до повітряних тривог.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у нас тривога пов'язана зі зльотом МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". Поки що інформація лише про один борт, але зрештою хотів би пояснити, що сьогодні особлива увага має бути до повітряних тривог. Очевидно, що ворог, який зазнав вчора серйозної іміджевої та військової втрати, потоплення ВДК... Знаючи росіян, як вони хочуть показати власному народу, як помстилися, вони вже, мабуть, транслюють якісь картинки сьогоднішньої нічної атаки, що начебто вони помстилися, що уражено все в Україні", - зазначив він.

За словами Ігната, не виключені подальші дії та провокації.

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Знищення російського ВДК "Цезар Куніков"

ЗМІ повідомили, що зранку 14 лютого у Чорному морі було атаковано російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Згодом у ГУР зазначили, що 14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - йдеться у повідомленні.

У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому.

Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.