Глава Комітету США розвідки Конгресу Тернер своєю заявою щодо "серйозної загрози нацбезпеці" намагався натиснути на конгресменів для схвалення допомоги Україні, - New York Times

14 лютого голова комітету Палати представників США з питань розвідки Майк Тернер надав членам Конгресу розвіддані про "серйозну загрозу" американській національній безпеці. Він, зокрема, намагався натиснути на конгресменів і змусити їх розглянути запит на додаткове фінансування для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Times.

"Тернер, ймовірно, прагнув чинити тиск на Палату представників, щоб законодавці погодили додаткове фінансування України, яке раніше схвалив Сенат. Тернер є палким прихильником збільшення допомоги Україні й нещодавно відвідував Київ", - пише видання.

Водночас радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що планується закрита зустріч з конгресменами. Але не повідомив подробиць.

"Це було заплановано. Тому я дещо здивований, що конгресмен Тернер сьогодні публічно виступив напередодні запланованої зустрічі, щоб я міг завтра зустрітися з ним разом з нашими фахівцями з розвідки й оборони", – сказав Салліван.

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Напередодні голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" – джерела стверджували, що загроза пов'язана з Росією.

Два поінформовані джерела американського телеканалу ABC News стверджують, що "серйозна загроза нацбезпеці" США, про яку заговорили 14 лютого, стосується ймовірних намірів Росії запустити в космос ядерну зброю.