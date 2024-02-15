15 країн підписали угоду щодо створення коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, - Міноборони

Представники міністерств оборони 15 країн підписали у Брюсселі угоду про намір щодо створення нової Коаліції спроможностей - інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. Вона має сприяти та координувати допомогу у посиленні української ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначається, підписана угода - офіційний початок роботи Коаліції, метою якої є сприяння та координація допомоги у посилення протиповітряної оборони Збройних Сил України. Такий крок дозволить Україні бути ефективнішою на полі бою, а також забезпечити більше захисту цивільним.

"Протиповітряна оборона має вирішальне значення для збереження життів українців. Ми вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку. Разом ми сильніші", - наголосив міністр оборони Рустем Умєров.

Німеччина, Франція та США – головуючі у Коаліції країни. Також до неї долучилися Болгарія, Чехія, Данія, Греція, Литва, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Іспанія, Велика Британія, Бельгія та Україна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина і Франція запустили коаліцію з підтримки української ППО