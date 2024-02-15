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Зеленський, Сирський та Умєров мають сьогодні бути не в Києві, а на командних пунктах бригад, яким ставлять завдання в Авдіївці, - Бутусов

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зеленський
Вище військове та політичне керівництво України сьогодні має бути на командних пунктах бригад, яким ставлять завдання в Авдіївці.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Панове Зеленський, Сирський, Умєров, вам нема сьогодні чого робити у Києві. Ваше місце на командних пунктах бригад, яким ставлять завдання в Авдіївці. Саме там зараз вирішується доля дуже багатьох кращих людей. Ви маєте віддавати накази, дивлячись в очі.

Ви маєте слухати реальні доповіді без своїх рожевих окулярів і без брехні, якою ви самі себе оточуєте. Це ви дозволяєте вам брехати про "напружено-контрольовану обстановку", і вам треба бачити як це виглядає в очах людей, які отримують накази", - наголосив журналіст.

"Ви та деякі інші керівники своїми рішеннями створили ситуацію, яку зараз розгрібають бійці. Не вам ходити в атаки, але ви не маєте права відсиджуватися у теплих кабінетах, ви маєте дивитись як вирішують кризу, створену через ваші рішення і через відсутність ваших рішень. Ви маєте хоча б чогось навчитись і зробити нарешті висновки.

Усім ухилянтам від відповідальності на вищих рівнях, хочу сказати - не думайте, що про вас будуть мовчати", - підсумував Бутусов.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • George Highbaud
    А українці досі думають, що зєкодло -- ідіоти, а не вороги.....
  • Luk Viktor
    + ще завгоспа може взяти - снаряди підносити по"задіяному запасному логістичному капіляру"
  • 18c49ed2
    Сырский не Залужный, и не в состоянии сказать "нет" недонаполеону. Теперь наш "величайний гений" тактики и стратегии наруководит. Уже просматривается начало процесса.
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