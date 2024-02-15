Зрадниці Повалій, яка закликала захопити всю Україну, заочно повідомлено про підозру, - СБУ
Про це інформує пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що напередодні повномасштабного вторгнення РФ вона виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала кремль.
Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.
Крім того, у вересні 2023 року Повалій на запрошення терориста Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську.
Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України.
Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);
- ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).
Оскільки зловмисниця перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.