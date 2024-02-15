Посли 27 країн ЄС погодили пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, – FT

14 лютого посли 27 країн Європейського Союзу погодили юридичні тексти, необхідні для запуску пакета ЄС щодо підтримки України обсягом 50 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Тепер текст документа має схвалити Європейський парламент, а кошти почнуть надходити на початку наступного місяця.

Нагадаємо, Євросоюз сподівається виділити Україні перший транш з нового пакету фінансової підтримки на суму 50 мільярдів євро на початку березня, але подальші виплати залежатимуть від виконання Києвом вимог щодо проведення реформ.

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