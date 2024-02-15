Режим Лукашенка був співучасником російської агресії від початку, а Білорусь - її початковим пунктом, - Столтенберг
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час спілкування із журналістами перед початком Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Президент Лукашенко й Білорусь були початковим пунктом у російській агресії проти України. Коли Росія нагромаджувала війська вздовж українських кордонів перед вторгненням, вони говорили, що це лише розгортання. Велика частина вторгнення була здійснена саме з Білорусі. Тож Білорусь була співучасницею російської агресії проти України від початку", - зазначив Столтенберг.
При цьому він зауважив, що Білорусь, як і будь-яка інша країна світу, гідні того, щоб жити в умовах свободи й демократії.
"НАТО побудоване на ключових цінностях свободи й демократії. Ми переконані, що всі народи мають право жити вільно в умовах свободи й демократії. Це стосується також і народу Білорусі", - додав Столтенберг.