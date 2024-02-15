Ми не боїмося відстоювати перемогу України, - голова МЗС Естонії Цахкна
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив міністр закордонних справ Маргус Цакхна на спільній пресконференції з головою польського МЗС Радославом Сікорським.
Зазначається, що дипломати обговорили двосторонні відносини та оборонну співпрацю, а також сподіваються побачити чіткі сигнали для України щодо вступу до НАТО на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні влітку цього року.
"Ми повинні виступати за активний прогрес у питанні вступу України до НАТО. Ми не можемо застрягти на кроках, узгоджених у Вільнюсі", - сказав Цакхна.
Голова Естонії МЗС зазначив, що Україні необхідно якнайшвидше отримати переговорні рамки, щоб вона могла швидко рухатися вперед в цьому процесі
"Ми також працюємо над тим, щоб зробити використання заморожених активів ще більш важливим питанням на рівні Європейського Союзу, і за прикладом Естонії використовувати не лише прибутки від управління замороженими активами, але й самі активи. Україна має відбудовуватися коштом цих активів вже зараз", - наполягає дипломат.