Україна та Франція підпишуть угоду про гарантії безпеки під час зустрічі Зеленського і Макрона у Парижі

Президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Емманюель Макрон підпишуть угоду щодо гарантій безпеки між Україною та Францією під час зустрічі в Парижі цього тижня.

Про це повідомляє AP з посиланням на заяву Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ.

Конкретні деталі угоди не повідомляються.

У Єлисейському палаці зазначили, що це буде третій візит Зеленського до Парижа з моменту вторгнення Росії в Україну після візитів у лютому та травні 2023 року.

Також там зауважили, що візит дасть можливість Макрону "підтвердити рішучість Франції продовжувати надавати непохитну підтримку Україні та українському народу в довгостроковій перспективі та разом з усіма своїми партнерами".

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Крім того, обидва лідери обговорять ситуацію на лінії фронту, військові, економічні та гуманітарні потреби України, а також переговори про зусилля країни щодо вступу до Європейського Союзу, які Франція повністю підтримує, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину і Францію 16 і 17 лютого. Зокрема, він проведе переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом та президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

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