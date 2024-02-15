ЄС хоче створити посаду єврокомісара з питань оборони, - Politico

Європейський союз розглядає можливість створення посади єврокомісара з питань оборони. Він контролюватиме промислові аспекти оборонної політики.

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хоча рішення про склад і функції своєї колегії ухвалюватиме новий голова Єврокомісії, я можу підтвердити, що президентка Урсула фон дер Ляєн дуже позитивно ставиться до цього", - цитує воно слова представника Єврокомісії.

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Фон дер Ляєн - член Європейської народної партії, яка вперше закликала до створення комісара ЄС з оборони в проєкті передвиборчого маніфесту.

Відповідаючи на запитання про плани щодо створення посади комісара з оборони, один із високопоставлених дипломатів ЄС сказав: "Я б здивувався, якби вони цього не зробили. До оборони може бути докладено суттєвий фінансовий пакет. Тому вам знадобиться хтось, хто буде за цим стежити".

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Серед кандидатів на цю посаду називають міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас.

При цьому дискусії щодо масштабів повноважень нового єврокомісара, за словами джерел Politico, залишаються суперечливими.