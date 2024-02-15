ЄС хоче створити посаду єврокомісара з питань оборони, - Politico
Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Хоча рішення про склад і функції своєї колегії ухвалюватиме новий голова Єврокомісії, я можу підтвердити, що президентка Урсула фон дер Ляєн дуже позитивно ставиться до цього", - цитує воно слова представника Єврокомісії.
Фон дер Ляєн - член Європейської народної партії, яка вперше закликала до створення комісара ЄС з оборони в проєкті передвиборчого маніфесту.
Відповідаючи на запитання про плани щодо створення посади комісара з оборони, один із високопоставлених дипломатів ЄС сказав: "Я б здивувався, якби вони цього не зробили. До оборони може бути докладено суттєвий фінансовий пакет. Тому вам знадобиться хтось, хто буде за цим стежити".
Серед кандидатів на цю посаду називають міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас.
При цьому дискусії щодо масштабів повноважень нового єврокомісара, за словами джерел Politico, залишаються суперечливими.