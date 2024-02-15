До України треба постачати ще більше не лише боєприпасів, але й запчастин, - міністр оборони Франції Лекорню

Цьогоріч Україна отримає 78 французьких гармат "Caesar", тому треба думати й про технічне обслуговування озброєння.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Напередодні я мав зустріч з Тьєррі Бретоном (єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі. - Ред.), щоб організувати зусилля європейців щодо управління запасами пороху, якомога швидшого переходу країн на військову економіку. До України має постачатися дедалі більше не лише боєприпасів, а й запчастин, щоб мати змогу усунути труднощі з технічним обслуговуванням різноманітної військової техніки", - пояснив він перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Лекорню нагадав, що цього року Україна отримає 78 французьких гармат "Цезар", тож питання технічного обслуговування як цього виду зброї, так і інших, буде дуже актуальним.

Він заявив, що оборонний бюджет Франції, як і було обіцяно, досягне 2% ВВП у 2024 році.

"Ми можемо підтвердити, що Франція виконає зобов’язання щодо цільового показника у відсотках від ВВП цього року. Проте зараз мова йде не про отримання цих 2%, а про те, як забезпечити, щоб ці гроші були дійсно корисними на фронті, бо це не цифри, не таблиці, а це те, що відвадить Російську Федерацію від ведення війни", - підсумував міністр.

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